فيغولي: “شكرا لكم جميعا على رسائلكم”

شكر “سفيان فيغولي” لاعب “غلطة سراي” كل من يسانده بعد الوقت العصيب الذي يعيشه مع فريقه ومع مدربه “فاتح تيريم” أين التيار لا يمر بين الطرفين.ونشر فيغولي صورته وهو في القاعة الرياضية يعمل جاهدا على استعادة لياقته ولكي يرد على مدربه بطريقته الخاصة.

وقال “سوسو”: “شكرا لكم جميعا على رسائلكم”.

يذكر أن الصحف التركية، قد أكدت وجود عروض من أندية خليجية للنجم الجزائري وهذا الأخير يفكر جديا في تغيير الألوان في الميركاتو.