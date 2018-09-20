ترامب يساوم السعودية ومنظمة "أوبك"

ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعم الأمريكي لدول الشرق الأوسط بأسعار النفط يوم الخميس داعيا أوبك من جديد إلى خفض الأسعار.

وقال ترامب على تويتر ”نحمي دول الشرق الأوسط، ومن غيرنا لن يكونوا آمنين، ومع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط لأعلى! سنتذكر ذلك. على منظمة أوبك المحتكرة للسوق دفع الأسعار للانخفاض الآن!“

وجه الرئيس الجمهوري سهام انتقاداته إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول على مدى الأشهر العديدة الماضية. وقد يصبح ارتفاع أسعار البنزين الأمريكية مبعث قلق سياسي لترامب قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر إذ ربما يبطل أثر دعاوى الجمهوريين بأن التخفيضات الضريبية وتخفيف اللوائح الاتحادية ساعدا في تعزيز الاقتصاد الأمريكي.

ودعا ترامب السعودية، أكبر منتج في أوبك، لزيادة الإنتاج قائلا إن عليها مساعدة الولايات المتحدة في خفض أسعار الوقود بما أن واشنطن تساعد الرياض في صراعها مع إيران.

وأبلغت مصادر في أوبك رويترز يوم الخميس أن من المستبعد أن تتفق المنظمة وحلفاؤها على زيادة رسمية في إنتاج النفط عندما يجتمعون في الجزائر مطلع الأسبوع القادم وإن كان الضغط يتصاعد على كبار المنتجين للحيلولة دون طفرة في أسعار الخام قبيل فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران.

تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ في نوفمبر وهي نتيجة لقرار ترامب الانسحاب من اتفاق 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتخشى السعودية من أن توقد طفرة في أسعار النفط بسبب العقوبات شرارة انتقادات جديدة من ترامب لكنها تواجه أيضا شكوكا إزاء قدرتها على تعويض أي تراجع في المعروض الإيراني حسبما ذكرت المصادر.

وخلال زيارة إلى موسكو هذا الشهر، قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري إن بوسع السعودية والولايات المتحدة وروسيا زيادة الإنتاج العالمي في الثمانية عشر شهرا القادمة لتعويض تراجع إمدادات النفط من إيران.