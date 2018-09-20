هذا هو الإجراء الذي اتخدته السلطات الجزائرية بحق التمثيليات الدبلوماسية الفرنسية

أفادت تقارير إعلامية أن الحكومة الجزائرية قد قررت إلغاء الحماية الأمنية للتمثيليات الدبلوماسية الفرنسية التي كانت تؤمنها مصالح الشرطة.

وبحسب موقع "TSA" الذي نشر الخبر استنادا لمصادر لم يكشف عن هويتها فإن الإجراء الذي شرع في تطبيقه منذ أمس الأربعاء، يشمل مقر السفارة وإقامة السفير والقنصليات في وهران وعنابة والمراكز الثقافية.

وفسرت ذات المصادر هذه الخطوة بأنه إجراء مماثل اتخذته السلطات الفرنسية قبل أسبوع حيث تم سحب الشرطة المكلفة بحماية السفارة الجزائرية بباريس.

ولم يرد أي تعليق رسمي على هذه الأنباء، سواء من الطرف الجزائري أو الفرنسي.