أمطار رعدية على هذه الولايات

حذرت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية من أمطار رعدية على 14 ولاية، أغلبها تقع بشرق البلاد، بداية من اليوم الخميس 20 سبتمبر.

النشرية التي جاءت في شكل تنبيه على خريطة اليقظة باللون الأصفر أكدت أن الولايات المعنية هي تيزي وزو، بجاية، سطيف، ميلة، جيجل، سكيكدة، عنابة، قسنطينة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة.بالإضافة إلي ولايتين سهبيتين هما الاغواط والجلفة.

وأضحت الأرصاد الجوية أن صلاحية النشرية تمتد إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم، في أغلب هذه الولايات.