لجنة وزارية مشتركة في قسنطينة

تنقلت لجنة وزارية مشتركة اليوم إلى قسنطينة لمعاينة الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي اجتاحت مساء أمس بلدية حامة بوزيان.

وأوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها أنه إثر الاضطرابات الجوية التي شهدتها بلدية حامة بوزيان بولاية قسنطينة، تنقلت لجنة وزارية مشتركة بالتنسيق مع القطاعات المعنية للوقوف على مدى الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطات المحلية قصد التكفل بالمتضررين.

وكانت بلدية حامة بوزيان قد اجتاحتها مساء أمس فيضانات الأمطار الرعدية التي تساقطت على المنطقة لمدة لا تزيد عن النصف الساعة من الزمن خلفت خسائر مادية وبشرية وغلقت الطرق وحجزت عائلات بأكملها في العراء.