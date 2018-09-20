الدبلوماسي السابق محمد سحنون في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله الدبلوماسي الجزائري السابق محمد سحنون، ليلة الأربعاء إلى الخميس، بباريس عن عمر ناهز 87 سنة إثر مرض عضال، حسبما علمته وكالة الأبناء الجزائرية، لدى أقربائه.

شغل الفقيد محمد سحنون منصب سفير الجزائر بالعديد من البلدان منها ألمانيا (1975-1979) وفرنسا (1979-1982) والولايات المتحدة (1984-1989) والمغرب (1989-1990)، كما شغل منصب رئيس بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة (1982-1984).

وشغل هذا الدبلوماسي أيضا منصب مساعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية (1964-1973) ومساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية (1973-1975) وممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة مكلف بالصومال في سنة 1992 قبل أن يواصل التزامه من أجل السلم والمصالحة مع العديد من المنظمات غير الحكومية.