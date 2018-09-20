إتفاق تاريخي بين الكوريتين و ترحيب واسع من الأمم المتحدة

شهدت القمة المنعقدة بين كوريا الشمالية و نظيرتها الجنوبية ببيونغ يانغ، سعي الطرفين إلى توسيع العلاقات التعاون من أجل السلام في المنطقة الكورية.

حيث اتفق رئيس كوريا الشمالية بنظيره الجنوبي، بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية والتهديدات النووية.

بالإضافة إلى فتح صفحة جديدة بين البلدين في إطار العلاقات الديبلوماسية والإقتصادية وحتى بين الشعبين.

وقد أعربت الأمم المتحدة على لسان الأمين العام “أنطونيو جوتيريش” عن ترحيبها بنتائج القمة بين بيونغ يانغ و سيؤول، حيث قال:” القرار الحاسم والدبلوماسية أديا إلى اتفاقيات هامة في اعلان بيونغ يانغ المشترك” .

مؤكدا قرار إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية يجب أن يجد تأييدا من طرف المجتمع الدولي.