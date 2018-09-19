تركيا تمنح الجنسية بشروط مخففة

خففت تركيا الشروط المالية والاستثمارية لمنح الجنسية للأجانب. ونشرت الجريدة الرسمية التركية الأربعاء نصوص اللوائح المعدلة ضمن قانون منح الجنسية.

ووفقا لهذه التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ بنشرها في الجريدة الرسمية، فإن أي أجنبي يستوفي عدة شروط بإمكانه التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية، ومن هذه الشروط شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار وعدم بيعه لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد ما كان يشترط شراء عقار بمليون دولار وعدم بيعه لمدة لثلاث سنوات، أو استثمار ثابت بقيمة 500 ألف دولار، بدلا من مليوني دولار في السابق، أو إيداع 500 ألف دولار في البنوك التركية لمدة ثلاث سنوات، بدلا من ثلاثة ملايين دولار في السابق، أو إقامة مشروع في البلاد يوفر فرص عمل لخمسين مواطنا تركيا، بدلا من مائة مواطن تركي في السابق.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إنه سيتم لاحقا تشكيل لجنة من ممثلين لوزارات الداخلية والخزانة والمالية والبيئة والتطوير العمراني والعمل والخدمات الاجتماعية والصناعة، لمراقبة ومتابعة شؤون المتقدمين للحصول على الجنسية التركية. كما ستُفتح مكاتب خاصة لاستلام طلبات الحصول على الجنسية التركية وتسيير شؤون المتقدمين. وستخضع هذه المكاتب لرقابة اللجنة المكونة من الوزارات المذكورة