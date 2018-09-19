الإتحاد العربي يُطالب سوسطارة بتقديم إعتذار رسمي للقوة الجوية

طالب الإتحاد العربي لكرة القدم من فريق إتحاد العاصمة تقديم إعتذار رسمي لفريق القوة الجوية العراقي بعد أحداث ملعب عمر حمادي ببولوغين.وقال نائب رئيس القوة الجوية العراقي وليد الزيدي في تصريح لكووورة:”الإتحاد العربي لكرة القدم ناقش اليوم الأربعاء أحداث ملعب بولوغين وما رافقها من هتافات غير حضارية تسببت بإنسحاب فريقنا من المباراة”.

وأضاف نفس المُتحدث أن الإتحاد العربي طالب من العاصميين الإعتذار، والذي سيصل لإدارة القوة الجوية أمسية الأربعاء مُشيرا إلى أن الهدف من البطولة العربية للأندية هو توطيد العلاقات بين الشعوب العربية.