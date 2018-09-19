إل جي تعرض "حلول الذكاء الاصطناعي من أجل حياة أفضل" في دورة 2018 من معرض إيفا ببرلين

منحت شركة إل جي إلكترونيكس الأولويّة لعلامتها التجارية ThinQ خلال دورة 2018 من معرض إيفا وذلك من خلال تسليط الضوء على ابتكاراتها ورؤيتها في المعرض التجاري البارز الذي أقيم في برلين من 31 أغسطس إلى 5 سبتمبر. أبرزت إل جي كيف أنّ تصميم سلسلة منتجات ThinQ المتطورة كان بهدف جعل التحوّل الجذري لنمط الحياة القائم على التكنولوجيا واقعًا بالنسبة إلى المستخدمين في شتى أنحاء العالم.

ركّز أكثر من ثلث مساحة العرض الضخمة المخصصة للشركة في معرض إيفا ببرلين على الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال مجموعة من منتجات ThinQ المعروضة في ثلاث مناطق مختلفة لنمط الحياة: ThinQ Travel و ThinQ Gourmet و ThinQ Style. تم تصميم كل منطقة بشكل محترف لتعكس مختلف أنماط حياة المستهلكين المعاصرين. وقع دمج منتجات الذكاء الاصطناعي في بيئات منزلية طبيعية ومستقبلية في الآن نفسه. أبرزت هذه المناطق المميزة كيف تقدم سلسلة منتجات إل جي ThinQ جملة من الفوائد لكل جانب من جوانب الحياة في المناطق الحيوية مثل الأسلوب، والمطبخ، والرفاه المنزلي، والحركة والترفيه.

أبرزت منطقة ThinQ Travel مدى سهولة البحث عن وجهة للعطلات المثالية عبر أجهزة تلفزيون إل جي المزودة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى حجز الرحلات الجوية وأماكن الإقامة باستخدام هاتفها G7 ThinQ الذكي. قريبًا، سيكون مساعد غوغل (Google Assistant) متوفّرا في جميع أجهزة تلفزيون إل جي المزودة بالذكاء الاصطناعي المستندة إلى نظام التشغيل عبر الويب (webOS) في سبع أسواق جديدة هي: أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا والمملكة المتحدة. ستدعم هذه المنصة، التي تم إطلاقها بنجاح في الولايات المتحدة ، بداية من الآن، استخدام حوالي خمس لغات كجزء من إستراتيجية إل جي العالمية لرفع مستوى حلول التحكم الصوتي. مع خدمة مساعد غوغل المضمن في الجهاز، ستقدم تلفزيونات إل جي المزودة بالذكاء الاصطناعي تجربة انسيابية تتيح للمستخدمين إدارة المهام اليومية بخبرة وإيجاد إجابات للأسئلة المهمة والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة. أمكن لزوار معرض إيفا ببرلين بعد ذلك الانتقال إلى قاعة جلوس إنترنت الأشياء المصممة بالتعاون مع شركة الأثاث الإيطالية الفاخرة ناتوزي Natuzzi ، وهي منطقة عيش مبهرة تمّ تقديمها في أسبوع التصميم بميلانو. تسلط هذه المنطقة الترحيبية الضوء على إمكانيات التحكم في مكبرات الصوت ThinQ المزودة بالذكاء الاصطناعي من نوع XBOOM من خلال توضيح كيفية استخدامها لتغيير إعدادات الأرائك ومعدات الإضاءة المتصلة.

تحتل الثلاجة الذكية InstaViewThinQ مكانة مركزية في منطقة منتجات ThinQ المخصصة لموضوع الطهي. وهناك، أمكن للزوار أن يقوموا مباشرة بتجربة القدرات المتطورة للثلاجة كتقديم توصية بوجبات طعام وضبط خصائص الطبخ في الفرن وأدوات المطبخ الأخرى المتصلة على الفور.

عرضت منطقة ThinQ Style مجموعة متنوعة كبيرة من الأجهزة التي يتم التحكم فيها بواسطة الصوت، بما في ذلك مجفف الملابس من إل جي Styler ThinQ الجديد. تمّ تجهيز أحدث أجهزة Styler بميزات فريدة مصممة لتحسين راحة المستخدم مع الحفاظ على نظافة الملابس وشروطها الصحيّة وأناقتها، كل ذلك من خلال الأوامر الصوتية. تم مؤخرا الإشادة بالكثير من منتجات إل جي المبتكرة في المناطق الثلاث من قبل الجمعية الأوروبية للصورة والصوت (EISA) اعترافا بمستواها التكنولوجي المتطور وتصميمها ومستوى ابتكارها.

تبرز منطقة التكنولوجيا الأساسية لمنتجات إل جي ThinQ التكنولوجيا المبتكرة المدمجة في منتجات هذه المجموعة مثل تلفزيونات إل جي OLED وتلفزيونات إل جي SUPER UHD بالإضافة إلى إل جي Centum System. في هذه المنطقة، تم عرض تلفزيون 88 بوصة 8K OLED ، مع دقة تبلغ 7،680 × 4،320 بكسل ، وقدرة على عرض اللون الأسود العميق والألوان الزاهية مع إمكانية عرض زوايا مشاهدة واسعة. تشمل التقنيات الأساسية الأخرى التي تم كشف النقاب عنها لأول مرة في هذه المنطقة، شاشة العرض LED الثورية 173 بوصة، والتي تتكون من مصفوفات من مصابيح الليد المجهرية التي تشكل وحدات بكسل فردية. تمّ تركيز الشاشة في بيئة سينمائية منزلية مثيرة تُبرز قدرتها على إكساب أحجام الشاشات طابعا شخصيا وفقًا لاحتياجات المستخدم.

قدم معرض إيفا ببرلين أيضا روبوتات إل جي CLOi ، بدءا من روبوتات الخدمات وصولا إلى الروبوت القابل للارتداء. ستكون هذه المجموعة من الروبوتات المتقدمة مفيدة في تحقيق رؤية إل جي للذكاء الاصطناعي داخل وخارج المنزل. تم عرض روبوت إل جي CLOi Suit Bot القابل للارتداء لأول مرة في هذه المنطقة. ويعتبر هذا الروبوت مثاليا في بعض المجالات مثل التصنيع والبناء، وسيساهم في تعزيز جودة الحياة من خلال تحسين قدرة مرتديه على التنقّل.

تم استقبال زوار جناح إل جي بمعرض إيفا ببرلين من خلال عرض OLED Canyon المذهل الذي يوفّر غوصًا غامرًا في مشاهد مذهلة من جميع أنحاء العالم. تم عرض خمسة مناظر طبيعية جميلة هي: حقل الثلج بكولومبيا ، شلالات إجوازو ، وادي أنتيلوب، حديقة ريدوود الوطنية وهاليكالالا ، بتفاصيل مذهلة عبر 258 من لوحات إل جي التجارية OLED ذات الإطار المفتوح والهيكلية المقعرة.

تشمل منتجات سلسلة SIGNATURE الجديدة من إل جي التي تم عرضها بمعرض إيفا ببرلين قبو النبيذ، والثلاجات ذات المجمدات السفلية والمجفف، مما يدل على إمكانات الأجهزة الفاخرة في السوق العالمية. ولتسليط الضوء على المظهر الجمالي والميزات التكنولوجية لقبو النبيذ، استضاف جناح منتجات إل جي SIGNATURE جلسات تذوق للنبيذ مع الناقد الشهير جيمس سوكلينج أثناء العرض. حرصا على التقديم الأنيق لمنتجاتها، قامت إل جي بتوسيع شراكتها مع معرض إيفا ببرلين من خلال استعانتها باستوديو مجموعة جيسون بروجز التي تتخذ من لندن مقراً لها لإنشاء جناح جديد لمنتجات إل جي SIGNATURE المميزة الجديدة يحمل اسم "في يوم جميل".

قامت شركة إل جي، المهتمة بسوق الأجهزة المدمجة في أوروبا، بإطلاق العلامة التجارية SIGNATURE KITCHEN SUITE الفاخرة الجديدة من أدوات المطبخ المدمجة خلال معرض إيفا ببرلين. تمّ تخصيص مساحة عرض منفصلة لمنتجات سلسلة SIGNATURE KITCHEN SUITE في حديقة كبيرة في الهواء الطلق في وسط معرض برلين. من خلال التعاون مع مصممي الأثاث الفخم الأوروبي فالكوشين وآركلينيا Valcucine و Arclinea ، قدمت سلسلة SIGNATURE KITCHEN SUITE لأوروبا منتجات تعتمد على تقاليد الأداء المبتكر والحرفية العالية.

تم افتتاح دورة 2018 من معرض إيفا ببرلين بكلمة رئيسية من السيد سيونغ جين، المدير التنفيذي لشركة إل جي إلكترونيكس، ورئيس قسم التكنولوجيا، الدكتور إ ب بارك. مثل خطابهما الافتتاحي المشترك، الذي يلخّص الاتجاه الاستراتيجي للمرحلة الجديدة للذكاء الاصطناعي، بادرة هي الأولى من نوعها التي يقوم فيها كبار المسؤولين التنفيذيين في إل جي بالاضطلاع بهذا الدور في معرض إيفا الدولي ببرلين. تم إلقاء الخطاب الرئيسي الذي يحمل عنوان "فكّر بذكاء. كن حراً: العيش بحرية مع الذكاء الاصطناعي" يوم الجمعة 31 أغسطس في الرواق 26 ب من معرض برلين. حيث قدم السيد جو، المدير التنفيذي للشركة، رؤيته حول كيفية تعزيز استراتيجية شركة إل جي في مجال الذكاء الاصطناعي لحياة العملاء استنادًا إلى منصة إل جي المفتوحة الفريدة ThinQ والشراكة المفتوحة وفلسفة الاتصال المفتوح. وبالمثل، وضح الدكتور بارك كيف ستدخل هذه التكنولوجيا حياة الناس من خلال المنتجات اليومية وكيف سيستفيد المستخدمون من الاستراتيجية المفتوحة للذكاء الاصطناعي لإل جي، وذلك من خلال تركيزها على توفير قدر أكبر من التحكم والراحة.

أقيمت مساحة العرض الخاصة بإل جي في معرض إيفا في الرواق 18 من معرض برلين حيث تمّ عرض مجموعة واسعة من أحدث تقنيات الشركة التي تمّ تصميمها لتوفير الابتكار من أجل حياة أفضل.