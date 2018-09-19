التحقا بالجبال منتصف التسعينات، هذه هويات الإرهابيين المقضي عليهم في سكيكدة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها أنه تم التعرف على هوية الارهابيين المقضي عليهم في سكيكدة.

وجاء في البيان:في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم 19 سبتمبر 2018 بمنطقة بني مخلد سيوان، بلدية القل، ولاية سكيكدة/ن.ع.5، والتي مكنت من القضاء على ارهابيين (02) اثنين واسترجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة. تم تحديد هوية هذين المجرمين، يتعلق الأمر بكل من الارهابي المسمى “بلاوي محمد” المدعو “أبو عبيدة العاصمي” الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 1994، و”بن هني محمد” المدعو “الزبير”، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 1995”.

وجاء في البيان أيضاف “هذه العملية النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي، تؤكد مرة أخرى على اليقظة الدائمة والمتواصلة للوحدات المقحمة في مكافحة الإرهاب وعلى الاصرار في القضاء على ظاهرة الإرهاب”.