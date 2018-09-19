صدور الأحكام القضائية في فضيحة الرشاوي " سونطراك 2 "

أفرجت محكمة ميلانو عن الأحكام القضائية في القضية المعروفة في الجزائر بفضيحة "سونطراك 2" و أدانت المحكمة فريد بجاوي المتهم بلعب دور الوساطة في فضيحة الرشاوي بخمس سنوات و5 أشهر سجنا نافذا.

و سلطت المحكمة احكاما بالسجن لأربع سنوات نافذة في حق عمر هبور وسمير أورياد بينما تمت تبرئة “باولو سكاروني” الرئيس التنفيذي السابق لشركة" إيني"والرئيس التنفيذي الحالي لنادي الميلان.

كما تم تنفيذ عقوبة على شركة "سايبام" – فرع شركة إيني المتهمة بدفع رشاوي لنسهيل حصولها على صفقات في الجزائر - بدفع غرامة 400 ألف أورو، إضافة لمصادرة قيمة الرشاوى التي دفعت عبر شركة فريد بجاوي، والمقدرة بـ 197 مليون أورو، وذلك لصالح وكالة الضرائب العامة الايطالية.

في حين تم تبليغ الرئيس التنفيذي السابق لشركة" سايبام" بيير فرانكو تالي، ومدير الأنشطة العملياتية لسايبام "بييترو فاروني" بأحكام السجن الصادرة في حقهم وهي 4 سنوات و9 أشهر سجنا.