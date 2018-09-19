الجزائر والهند توقعان على اتفاق حكومي للتعاون في مجال الفضاء

وقعت الجزائر و الهند اليوم الأربعاء بمدينة بنغالور (الهند) على اتفاق حكومي للتعاون في مجالات العلوم و التكنولوجيا والتطبيقات الفضائية، حسبما أشار إليه بيان للوكالة الفضائية الجزائرية.

وقد وقع على هذا الاتفاق المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية عز الدين أوصديق و رئيس وكالة الفضاء الهندية كايلاسفاديفو سيفان بحضور رئيس مجلس إدارة الوكالة الفضائية الجزائرية و إطارات من وكالة الفضاء الهندية.

ويذكر أنه في سبتمبر 2006 وقع الطرفان على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التكوين سمح ل20 مهندسا جزائريا من الاستفادة من تكوين في الماستر في مجال التطبيقات الفضائية وتحسين التكوين في مجال الاتصالات السلكية و اللاسلكية الفضائية و نظم المعلومات الجغرافية.

كما سمح هذا التعاون بإطلاق، و بنجاح، الأقمار الاصطناعية ألسات-2أ يوم 10 يوليو 2010 و ألسات-1ب و ألسات-2 ب و ألسات-1 ن يوم 26 سبتمبر 2016 بمشاركة مهندسين جزائريين في عمليات تحضير الساتل للإقلاع و حملة الإطلاق.

في هذا الصدد، أوضحت الوكالة الفضائية الجزائرية أن "هذا الاتفاق هو ثمرة مشاورات طويلة و يهدف إلى توسيع التعاون ليشمل مجالات معقدة أكثر تماشيا مع الخبرة المكتسبة من قبل مهندسينا" حسب ذات المصدر.

وقام الوفد الجزائري خلال إقامته بزيارة الهياكل التكنولوجية الفضائية بمدينة بنغالور