فيديو: بورقعة يهاجم ولد قابلية / “لا يوجد ثوار بالمراسلة، و تريد صنع مليون مجاهد جديد”

هاجم المجاهد لخضر بورقعة، بشدة، دحو ولد قابلية، رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح والاستعلامات العامة خلال الثورة “المالغ”، الذي أدلى بتريصحات قال فيها بوجود عدد كبير من المسؤولين الذين كانوا يعملون مع فرنسا ويساعدون الثورة.

وقال لخضر بورقعة إن ولد قابلية ” أراد في 2018 يصنع لنا مليون من مجاهدين جديد”، وأضاف “أراد أن يفتح ملفات لأجل الموضفين الذين كانو عند فرنسا وأن لهم الحق في صفة مجاهد، لأن ولد قابلية كان متصل بهم”، وأضاف بورقعة “هذه التصريحات تفتح بابا واسعا وعليه أن يحضر وثائق خاصة بهؤلاء الذين كانوا يعملون معه”، قبل أن يتسائل “من هؤلاء الذين كانو موظفين مع فرنسا ويعملون مع ولد قابلية”.

وبحسب بورقعة فإن الثورة التحريرية كانت تحصي عددا كبيرا من المجاهدين، وبلهجة المتكهم تحدث بورقعة عن “ثوار بالمراسلة”، حيث قال “كان عندنا ثوار في الجزائر، وهؤلاء متصلين بولد قابلية وهم في الخارج هذا عيب .. المطلوب خدمة الثورة في الارض .. لا يوجد ثوار بالمراسلة”