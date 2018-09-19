البوحمرون ينتشر وسط أطفال قرية الكدية بخنشلة

يعيش سكان قرية الكدية الحمراء ببلدية ششار، جنوبي خنشلة، حالة من الهلع والفزع بسبب انتشار داء الحصبة المعروف بـ"البوحمرون"، خاصة وسط الأطفال، في الوقت الذي نفت إدارة مستشفى سعدي أمعمر وجود المرض، وهو ما جعل المواطنين يقيمون احتجاجا، اليوم، أمام مدخل البلدية للتنديد بمراوغات مسؤولي المستشفى، فيما طالب أهالي الأطفال المصابين من وزير الصحة ووالي الولاية إيفاد لجنة لتقصي الحقائق وطمأنة الأولياء.

سكان القرية أكدوا في تصريحات لـ"الخبر"، أنهم يعيشون أياما عصيبة بعد إصابة أكثر من 10 أطفال بداء خطير شخّصه لهم الأطباء الخواص بأنه داء البوحمرون لظهور أعراضه على كل المصابين وتسبّب في وفاة الطفل "خ. عبد المؤمن" 10 أشهر بأعراض البوحمرون، فيما لا يزال 10 أطفال يحملون نفس لقب عائلة الضحية من القرية نفسها يعانون من الداء، في ظل نفي المصالح الاستشفائية لمستشفى سعدي أمعمر تسجيل أي حالة بداء البوحمرون رغم أنها استقبلت مصابين اثنين من بينهم المتوفى والطفلة "كوثر.خ" التي غادرت المستشفى بعد مكوثها بمصلحة طب الأطفال لمدة 4 أيام وعليها أعراض داء البوحمرون.

وقد تنقّل، اليوم الأربعاء، عدد من أولياء المصابين إلى مقر بلدية ششار للاحتجاج على الأوضاع التي يعيشها أبناؤهم منذ أيام، في ظل ارتفاع عدد المصابين بنفس القرية وتهرّب مستشفى ششار من استقبالهم، واضطر الأولياء إلى نقل أبنائهم إلى مصالح مستشفى خنشلة التي استقبلت المصابين ووضعتهم تحت العناية المركزة بعد عرضهم على الطبيب مباشرة. وطالب الأولياء مصالح وزارة الصحة ووالي الولاية، إيفاد لجنة طبية لمعاينة الوضع الصحي للأطفال بقرية الكدية الحمراء والوقوف على حقيقة المرض المعدي الذي انتشر بسرعة البرق وسط أطفالهم.

هذا، وقد تم تحويل طفل في حالة خطيرة من مستشفى ششار إلى مستشفى خنشلة بعد ظهور أعراض مرض البوحمرون عليه، وهي حالة أخرى مشتبه فيها بالمنطقة.