بالفيديو: مقتل شخصين جراء فيضانات وسيول تتسببت في إنزلاق التربة

لقي رجل وزجته حتفهما وأصيب 5 أشخاص آخرين اليوم الأربعاء في “حامة بوزيان” بقسنطينة، إثر الأمطار التي تهاطلت على المنطقة وتسببت في فيضانات وسيول جارفة.وحسب مصادر لـ”النهار أونلاين” فإن الجثتين عثر عليهما داخل سيارة ردمتها السيول والأوحال بمنطقة “كانطولي”.

كما تسببت السيول في غلق الطريق الرابط بين بلدية حامة بوزيان وبلدية قسنطينة بمنطقة كانطولي.

الفيضانات والسيول تسببت في انزلاق التربة وغلق الطريق باتجاه حامة بوزبان في قسنطينة.

كما تسببت في تصادم عدد من السيارات جراء السيول وإنهيار الأتربة.