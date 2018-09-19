الإتحاد العربي يعاقب سوسطارة بـ2.5 مليار سنتيم عقب تمجيده لصدام حسين !

تلقى فريق إتحاد العاصمة عقوبة قاسية من طرف لجنة العقوبات التابعة للإتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأربعاء عقب الأحداث التي شهدها ملعب عمر حمادي ببولوغين الأسبوع الفارط.وسيكون فريق سوسطارة مطالبا بدفع غرامة 150 ألف أورو، أي ما يعادل 2.5 مليار سنتيم، عقب الهتافات التي أطلقها أنصاره تمجيدا للرئيس العراقي الراحل صدام حسين

والغريب في الأمر أن الفريق العراقي الذي انسحب من أرضية الميدان في الدقيقة السبعين من عمر المباراة، لم يتلق سوى عقوبة 100 ألف دولار بالرغم من مخالفته لقوانين الإتحاد العربي لكرة القدم.

كما فرض الإتحاد العربي عقوبة 100 مليون سنتيم إضافية على الفريق العاصمي بسبب إستعمال الأنصار للألعاب النارية.