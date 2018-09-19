توقيف منتخب آخر عن الـ "RND" في تيبازة إثر متابعته قضائيا في تهم متعلقة بالفساد

أصدر والي تيبازة، موسى غلاي، قرارا يقضي بتوقيف رئيس بلدية سيدي راشد محمد بن عودة "تحفظيا" إثر متابعته قضائيا على مستوى محكمة القليعة، حسب ما علم يوم الأربعاء لدى مصالح ولاية تيبازة.

و استنادا للمادة 43 من قانون البلدية أصدر والي تيبازة يوم الثلاثاء قرارا تحفظيا يقضي بتوقيف رئيس بلدية سيدي راشد ،محمد بن عودة، المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" المتابع في قضية "تبديد أموال عمومية و استغلال الوظيفة" إلى حين صدور الحكم النهائي للمحكمة، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية

و تم تبليغ المعني بقرار التوقيف التحفظي يوم أمس الثلاثاء على أن يجتمع المجلس البلدي لبلدية سيدي راشد في غضون 10 أيام على أقصى تقدير للتداول على خلافته بأحد نواب رئيس البلدية بحضور ممثل عن الوالي عملا بالمادة 72 من قانون البلدية التي تتحدث عن مانع قانوني مؤقت.

و يحقق قاضي التحقيق على مستوى محكمة القليعة في قضية "تبديد أموال عمومية و استغلال الوظيفة" التي يكون رئيس بلدية سيدي راشد "موضوع قرار التوقيف التحفظي" متورط فيها على مستوى محكمة القليعة قبل محاكمته، حسب المصادر التي اكتفت بهذا القدر من المعلومات حفاظا على سرية التحقيق.