زطشي يرد على الـBBC : ” التحقيق كان قبل تعييني على رأس الفاف”

دافع رئيس الإتحاد الجزائري لكرة لقدم، خير الدين زطشي، عن مكتبه الفيدرالي المسيّر لكرة القدم الجزائرية من تهمة الفساد التي تلاحقها.وتحدث زطشي في تصريح لموقع الـ”BBC” قائلا: “تطهير كرة القدم يعد من أولويات الفريق الإداري الحالي”.

ولكنه أردف قائلا، “المعلومات التي أوردتها بي بي سي تعود إلى زمن يسبق تولي المكتب الاتحادي الحالي المسؤولية”، أي بعبارة أخرى، قبل مارس 2017 عندما انتخب زطشي رئيسا للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

يذكر أن بي بي سي أجرت تحقيقاتها في مواسم 2015-2016 و2016-2017 و2017-2018 الكروية.