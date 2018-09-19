بالصور…توقيف 3 منقبين عن الذهب وحجز 20 مولدا كهربائيا ببرج باجي مختار

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، ببرج باجي مختار، 3منقبين عن الذهب

وحجزت 20 مولدا كهربائيا و 11 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن.

وأضاف بيان لوزراة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن مفارز مشتركة أخرى بكل من الجلفة وميلة، حجزت بندقيتي صيد، وكمية من الذخيرة كانت بحوزة شخصين.