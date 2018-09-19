بالصور…توقيف 3 منقبين عن الذهب وحجز 20 مولدا كهربائيا ببرج باجي مختار
أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، ببرج باجي مختار، 3منقبين عن الذهب
وحجزت 20 مولدا كهربائيا و 11 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن.
وأضاف بيان لوزراة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن مفارز مشتركة أخرى بكل من الجلفة وميلة، حجزت بندقيتي صيد، وكمية من الذخيرة كانت بحوزة شخصين.
وحجزت 20 مولدا كهربائيا و 11 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن.
وأضاف بيان لوزراة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن مفارز مشتركة أخرى بكل من الجلفة وميلة، حجزت بندقيتي صيد، وكمية من الذخيرة كانت بحوزة شخصين.
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