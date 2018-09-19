أغنى بلدية في ولاية غرداية تغرق في ديون تفوق المليارين

تغرق بلدية حاسي القارة التابعة للمقاطعة الإدارية المنيعة في ديون ضخمة تساوي حجم ميزانيتها، مما عجزت عن تسيير مشاريعها حسب ما أكده رئيس المجلس الشعبي البلدي بلكحل يعقوب لـ”الشروق”، موضحا أن ديون المقاولين منذ سنة 2014 بلغت 2.1 مليار سنتيم، لم تستطع البلدية تسديدها مع تراكمها بمرور الوقت، وسط تهديدات مستمرة تطالها من طرف أمين الخزينة البلدية لخصم هذا المبلغ الضخم من ميزانية البلدية، التي تساوي أو تقل عن حجم ديونها، كما تعجز البلدية عن تسديد ديون الكهرباء لشركة سونلغاز، والتي تتوعد أيضا بقطعها، إن طالت مدة تسديد الدين.

وفي ظل هذا الوضع المالي الصعب الذي تمر به بلدية حاسي القارة، التي كانت توصف بـ”أغنى بلدية” بالولاية لاستفادتها من الجباية البترولية لسنوات، نظرا لوجود الشركات النفطية على ترابها، ولهذا يناشد رئيس البلدية الجهات الوصية بإعادة بعث الجباية البترولية من أجل دعم الميزانية المحلية، والتي انقطعت منذ سنة 2006، نظرا لتحويل الجباية البترولية للاستفادة منها من طرف كبرى الشركات في الجزائر العاصمة – حسب ما صرح به ذات المسؤول -.

وقد أصبحت طموحات المجلس البلدي لبلدية حاسي القارة محدودة جدا أمام ضعف ميزانية البلدية، التي لا تكفي لإنجاز مشاريع تحقق التنمية المحلية، وتلبي تطلعات المواطنين المطالبين بتحسين الوضع المعيشي للمنطقة، وتوفير ظروف الحياة الكريمة لهم.