الطائرة النفاثة الأضخم عالمياً .."بوينغ" تميط اللثام عن "777X"



كشفت شركة "بوينغ" الأميركية لصناعة الطائرات عن أول طائرة نفاثة من طراز "777X" ستكون "أكبر طائرة نفاثة بمحركين في العالم".

وظهرت الطائرة وهي رابضة على أرضية مصنع "إيفريت" التابع للشركة في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة، بعد الانتهاء من تجميعها.

ووفق ما نقلته سكاي نيوز اليوم عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ستكون الطائرة الأولى من نوعها على موعد مع سلسلة من الاختبارات تستمر لعام كامل في مبنى مجاور، قبل التحليق في الأجواء بعد التأكد من كفاءتها بشكل كامل.

وتقول "بوينغ" إن الطائرة "777X" أكبر طائرة نفاثة ذات محركين في العالم وأكثرها كفاءة، حيث تستهلك وقودًا أقل بنسبة 12%، فضلاً عن انخفاض تكاليفها التشغيلية بنسبة 10%.

وتتضمن مميزات الطائرة الجديدة أن أطراف أجنحتها قابلة للطي، فيما تعتزم الشركة بناء نسختين منها، الأولى "8-777" بتكلفة 360.5 مليون دولار، والثانية "9-777" بتكلفة 388.7 مليون دولار.

وستكون النسخة الأولى من الطائرة قادرة على استيعاب ما بين 350 و375 مسافرا، فيما يمكن للنسخة الثانية أن تحمل ما بين 400 و425 راكباً، علماً بأن طائرات 777 الحالية تحمل ما بين 300 و370 راكبًا.