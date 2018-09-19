الاتحاد العربي يصدر عقوباته على اتحاد الجزائر والقوة الجوية العراقي

علم "البلاد.نت" من مصدر رسمي أن الاتحاد العربي لكرة القدم قرر معاقبة نادي القوة الجوية العراقي، بغرامة 100 ألف دولار، بسبب الانسحاب من المباراة التي جمعته مع نادي اتحاد الجزائر.

كما أصدر عقوبات على مسيري النادي العراقي، حيث عاقب كل مسير بـ 20 ألف دولار بسبب التصرفات الصادرة منهم عقب المباراة.

أما فريق اتحاد العاصمة فقد قرر في حقه عقوبة 150 ألف دولار بسبب الهتافات و تصرفات جماهيره أمام فريق القوة الجوية العراقي بالإضافة إلى 5000 دولار بسبب استعمال الألعاب النارية