مشروع لصناعة المروحيات بسطيف

أكد سفير إيطاليا بالجزائر، باسكال فيرارا، أن بلاده تعد الشريك الاقتصادي الأول للجزائر بحكم استحواذها على 30 في المائة من الغاز الجزائري الذي يمول إيطاليا منذ سنوات عديدة، ما يرفع من قيمة المبادلات التجارية بين البلدين إلى 9 مليارات دولار سنويا.

أبرز المتحدث أنّ الجزائر تُعدُ منطقة ديناميكية كبيرة في المحيط المتوسطي، وخلال زيارته أمس إلى ولاية سطيف من أجل الإطلاع على فرص الشراكة، قال السفير الإيطالي إنّ إمضاء اتفاقية كبيرة بين وزارة الدفاع الجزائرية ووزارة الدفاع الإيطالية من أجل إنجاز مروحيات حديثة بولاية سطيف في سنة 2016، تعد ثمرة مشاورات مثمرة ومستمرة، لتتعدى بذلك إلى مجالات كثيرة أبرزها الصناعات القاعدية والسيراميك وغيرها، خاصة مشروع الطريق السيار بين سطيف وميناء “جن جن” الذي يُشرف الكثير من الخبراء الإيطاليين على إنجاز المنشآت الفنية والجسور، مؤكدا على أن الغرض من هذا كله هو نقل التكنولوجيا إلى الجزائر ومرافقتها لرسكلة منظومة الشغل لديها.

وعقد السفير باسكال فيرارا اجتماعا مع المتعاملين الاقتصاديين في غرفة التجارة والصناعة، حيث اطلع على مشاكل الصناعيين الجزائريين للرقي بالشراكة بين البلدين، باعتبار أن أكثر من 180 شركة إيطالية تنشط في الجزائر بشكل منتظم، غير أن اهتمام رجال الأعمال الجزائريين لم يرق إلى مستوى تطلع السفير الذي ظل يجيب على مشاكل الحصول على التأشيرة فقط الخاصة برجال الأعمال وحتى عائلاتهم، حيث بيّن السفير بأن مكتبا خاصا فتح بقسنطينة على غرار عنابة والعاصمة ووهران من أجل بحث هذه العراقيل.