صدامات عربية والأنظار موجهة نحو رونالدو مع “اليوفي”

لن تكون الجماهير العربية مشغولة فقط بمتابعة أنديتها الأوروبية التي تشجعها، مع عودة منافسات رابطة الأبطال، ولكن الأنظار ستتجه أيضًا لمتابعة النجوم العرب الحاضرين بقوة مع فرقهم في هذه اللقاءات.

وانطلقت منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات للبطولة، الثلاثاء على أن تتواصل الأربعاء.

ويستعرض هؤلاء اللاعبين العرب الذين يشاركون مع أنديتهم الأوروبية في دوري الأبطال، خلال التقرير التالي:

ويسعى المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن بوروسيا دوتموند الألماني، للظهور لأول مرة مع أسود الفستفاليا في تجربة الإعارة، التي يخوضها قادمًا من ريال مدريد الإسباني، إذ يواجه فريقه نظيره كلوب بروج البلجيكي، الذي يضم المدافع الجزائري أحمد توبة، المرشح للدفاع عن ألوان الخضر في الفترة المقبلة، مع حصوله على الجنسية الفرنسية.

ويسعى المغربي حكيم زياش، صانع ألعاب فريق أجاكس الهولندي، لظهور مميز في مباراة آيك أثينا اليوناني، بجانب إمكانية ظهور مواطنه زكريا لبيض مع أجاكس، بعد تقديمه مستوى جيد في مشاركاته هذا الموسم.

ويأمل الجزائري إسحاق بلفضيل، في الظهور مع فريقه هوفنهايم الألماني، أمام مضيفه شاختار دونيستك الأوكراني.

ويتطلع الجزائري رياض محرز، للتألق مع مانشستر سيتي الإنجليزي، في مواجهته القوية ضد ليون الفرنسي، في لقاء سيكون مهمًا للاعب، للظهور بشكل مميز في بداية الحلم الأوروبي للسيتي.

ويسعى المغربي المهدي بن عطية، مدافع جوفنتوس الإيطالي، لمساعدة فريقه لعبور عقبة فالنسيا الإسباني.

وستكون الأنظار في هذه المواجهة مصوبة نحو رونالدو، حيث لم ينتظر “الدون” طويلاً حتى يعود إلى الملاعب الإسبانية، فبعد شهرين فقط من رحيله عن ريال مدريد للعب ضمن صفوف جوفتتوس الإيطالي، ها هو يزور ملعب ميستايا معقل فالنسيا في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

مباراة جوفنتوس ضد فالنسيا لا شك بأنها ستخطف أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم وإن كانت تقام بنفس وقت مباراة ريال مدريد ضد روما، كيف لا واليوفي أصبح يضم في صفوفه أكثر نجم كروي يحظى بشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي ألا وهو رونالدو.

فالانسيا الضحية المفضلة لرونالدو

وحين ذكر اسم رونالدو متبوعاً باسم فالنسيا فأول ما يخطر على البال هو صولاته وجولاته ضد الخفافيش حينما كان لاعباً ضمن صفوف ريال مدريد، النجم البرتغالي واجه فالنسيا في العديد من المباريات منذ أن ارتدى قميص الريال موسم 2009/2010، وبالتحديد منذ لقاء العودة في الدوري الإسباني ذلك الموسم.

تخصص رونالدو بهز شباك فالنسيا بدأ منذ المواجهة الأولى التي جمعته بهم في أفريل 2010 حيث سجل الهدف الثاني في المباراة التي تفوق بها ريال مدريد بنتيجة 2-0 في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وخاض النجم البرتغالي منذ ذلك الحين 18 مباراة ضد الخفافيش، استطاع خلالهم تسجيل 15 هدفاً، مثلما صنع 4 أهداف لزملائه، أي أنه ساهم بتسجيل 19 هدفاً منح من خلالها ريال مدريد 10 انتصارات مقابل هزيمتين فقط، مع التعادل في 6 مباريات.

وفي مسابقة الدوري الإسباني خاض رونالدو 15 مباراة ضد فالنسيا سجل في 11 مباراة منها، حيث أتت جميع أهدافه ضد الخفافيش في هذه المسابقة (عددها 15 هدف كما أسلفنا الذكر)، علماً أنه زار ملعب ميستايا في 9 مناسبات استطاع هز الشباك في 4 مباريات منها وبمجموع 5 أهداف. ويعتبر فالنسيا أحد الضحايا المفضلين لدى رونالدو خلال مسيرته الاحترافية، حيث يحتل المركز السابع في قائمة أكثر الفرق التي نجح بتسجيل الأهداف في شباكها بعد أندية إشبيلية، خيتافي، أتلتيكو مدريد، سيلتا فيغو، برشلونة، ملقا، وأتلتيك بيلباو.

ويطمح رونالدو بقيادة جوفنتوس لتحقيق انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي من أجل إرسال إنذار لجميع المنافسين بأنه انتقل إلى تورينو بهدف مساعدتهم في تحقيق اللقب القاري الغائب عن خزائنهم منذ عام 1996.

البرنامج:

المجموعة الخامسة

أجاكس أمستردام الهولندي – أيك أثينا اليوناني

بنفيكا البرتغالي – بايرن ميونيخ الألماني

المجموعة السادسة

شاختار دانيتسك الأوكراني – هوفنهايم الألماني

مانشستر سيتي الإنجليزي – ليون الفرنسي

المجموعة السابعة

ريال مدريد الإسباني – روما الإيطالي

فيكتوريا بلازن التشيكي – سسكا موسكو الروسي

المجموعة الثامنة

يونغ بويز السويسري – مانشستر يونايتد الإنجليزي

فالنسيا الإسباني – جوفنتوس الإيطالي