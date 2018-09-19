بدوي يلغي قرار العقيد لهبيري بإنهاء مهام مدير شرطة الحدود

ألغى وزير الداخلية نور الدين بدوي مساء الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 القرار الذي أصدره المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، والقاضي بإنهاء مهام مدير شرطة الحدود مراقب الشرطة حميد قوسام.

وصدر قرار الإلغاء من طرف وزير الداخلية ساعات قليلة فقط من صدور القرار الأول القاضي بإنهاء مهام المعني وتعيين الحاج السعيد أرزقي خلفا له.

وتعرف شرطة الحدود وخاصة بمطار هواري بومدين عدة تغييرات، ارجعها مراقبون الى مغادرة قائد الناحية العسكرية الثانية بوهران المقال قبل أيام التراب الجزائري باتجاه فرنسا، رغم صدور قرار بمنعه من المغادرة.