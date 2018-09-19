الجوية الجزائرية توضح بخصوص انفجار في طائرة كانت متوجهة إلى دبي

قدمت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، توضيحات بخصوص الأنباء التي تم تداولها مؤخرا والتي تحدثت عن تعرض احد محركات طائرة كانت متوجهة من الجزائر العاصمة إلى دبي، للانفجار.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن مصدر مسؤول في الشركة، فإن "طاقم الرحلة الرابطة بين الجزائر و دبي تحت رقم 4006 المبرمجة يوم الأحد الماضي، قرر توقيف الإقلاع و الهبوط في مطار هواري بومدين بالعاصمة بعد اصطدام سرب من الطيور بأحد محركات الطائرة، موضحا أنه لم يتم تسجيل أي انفجار"

و فند ذات المسؤول الذي نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية، الأخبار بخصوص تعرض احد محركات الطائرة للانفجار ما تسبب في حالة من الهلع لدى ركاب الطائرة مؤكدا أن "كل هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة" .

و تابع المصدر يقول أن "لوح الإشارة السمعية في المحرك فقط تعرض لأضرار من جراء هذا الحادث" مؤكدا أن "احترافية" طاقم الطائرة سواء الفريق التقني أو التجاري كانت حاضرة و تفاعلت مع الوضع برزانة و هدوء حيث لم تسجل أي حالة هلع لدى الركاب.

و هددت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بأنها لن تتسامح مع أي جهة تروج لمعلومات مغلوطة تمس بسمعة الشركة و أنها بصدد إعداد إجراءات ردعية لمواجهة مثل هذه الادعاءات.