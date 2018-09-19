بعد الجزائر...الهتاف لصدام حسين في دولة أخرى ضد القوة الجوية العراقي

هتف بعض الأفراد من الجمهور الأردني داخل ملعب عمان الدولي أمس الثلاثاء ، خلال مباراة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، بين ناديي القوة الجوية العراقي، والجزيرة الأردني.

ونقلت مصادر إعلامية إن البعض من المشجعين في جمهور نادي الجزيرة الأردني هتفوا بعبارة "بالروح بالدم نفديك يا صدام"، لكن الرد كان حازما من رئيس رابطة مشجعي الجزيرة من أجل إسكات هذه الأصوات، ومباشرة بعد إطلاق الهتافات تم اعتقالهم من قبل العناصر الأمنية المنتشرة في الملعب".

وحقق نادي القوة الجوية العراقي فوزا بهدف دون مقابل أمام الاتحاد الأردني، في مباراة الذهاب في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، على ستاد ملعب عمان الدولي.

وواجه نادي قوة الجوية في ملعب عمر حمادي بالجزائر، هتافات مشابهة للرئيس السابق للعراق، صدام حسين، وأخرى قالت أنها تحمل إساءة لأحد أكبر المكونات العراقية، الأمر الذي أدى بالفريق الى الانسحاب من المباراة.