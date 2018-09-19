اشتباكات بين قوات الدرك ومتقاعدي الجيش في الطريق السريع بالرغاية

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب التابعة لقوات الدرك الوطني، وبين متظاهرين من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم الأربعاء 19 سبتمبر، على مستوى الطريق السريع الرابط بين الجزائر وبومرداس، في الرغاية، بحسب ما أكده شهود عيان.

وقال شاهد عيان: “كنا عالقين في سيارتنا أمام حاجز الدرك الوطني في الرغاية، رأيت اشتباكا بين رجال الدرك ومتظاهرين، حيث تم إطلاق الكلاب على المتظاهرين، حركة المرور متوقفة لبعض الوقت، تمكنا من المغادرة لكن بعض السيارات لا تزال عالقة”

ولا يزال الطريق السريع مغلقا امام حركة المرور، ولا توجد معلومات مؤكدة بخصوص ما إذا أسفرت الاشتباكات عن وقوع إصابات.