ثلاثة جرحى بحادث دهس أمام مسجد في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد)، الأربعاء، إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، إثر حادث دهس وقع مساء الثلاثاء، أمام أحد المساجد شمال غربي العاصمة لندن، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وأوضحت الشرطة في بيان، أن رجلين في العشرينات من العمر أصيبا بجروح طفيفة، وأن رجلاً في الخمسينات من عمره يعاني من إصابة خطيرة في الساق، حسب قناة “ITV” المحلية.

وأضاف البيان، أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد وقوع الحادثة ليلاً، في حي “كريكلوود” أمام مركز المجلس الإسلامي.

ويرجّح المحققون أن تكون حادثة الدهس هجوماً ضد المسلمين، حسب المصدر نفسه.

وذكرت الشرطة، أن السيارة لم تتوقف في مكان الحادث، وجار تعقب السائق والركاب المرافقين له، دون توقيف أحد حتى الساعة 09: 07 (ت.غ).

وشهدت العاصمة البريطانية زيادة في معدلات جرائم الكراهية ضد المسلمين بنسبة 40 في المائة خلال العام الماضي (2017)، وفقاً لبيانات رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية.

وكشفت إحصاءات صادرة عن مكتب العمدة لأعمال الشرطة ومكافحة الجريمة، أنه تم تسجيل ألف و678 جريمة من هذا النوع في لندن خلال عام، حتى جانفي 2018، مقابل ألف و205 جرائم في العام الذي سبقه، حسب مجلة “Evening Standard” البريطانية.