خبيرة في الهجرة تحذر من مستشارين مزيّفين

حذّرت نورة بوهالي، الخبيرة في قضايا الهجرة ورئيسة مكتب "العيش في كندا- هجرة"، خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم بوهران، الجزائريين الراغبين في التوظيف في هذا البلد، من الوقوع في فخ مستشارين مزيّفين ينشطون في هذا المجال داخل الوطن، في وقت أكدت أن عدد ضحاياهم يعد بالعشرات.

وأفادت المستشارة والخبيرة في أمور الهجرة التي تقوم بحملة تحسيسية لفائدة الشباب الجزائري الباحث عن وظائف في كندا، أن كثيرا من الضحايا من مختلف مناطق الوطن سلموا أموالا طائلة لأصحاب مكاتب استشارة دخلاء حولوا مكاتبهم إلى مجال "للبزنسة" من أجل مساعدتهم على الظفر بوظيفة في كندا وبالذات في "كيباك" وأغلبيتهم من أصحاب المهن البسيطة الذين لا علم لهم كيف تسير الأمور، فوجدوا أنفسهم في نهاية المطاف بلا هجرة، بعدما تم النصب عليهم والأمَرُّ من ذلك أن المستشارين المزيفين دونوا تصريحات كاذبة في ملفاتهم جعلت السلطات الكندية تمنعهم من الدخول إلى بلدها رغم أنهم لم يطأوا أرضها البتة، والعشرات من الشباب وقعوا ضحية نصبهم.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها منشطة الندوة الصحفية، فإن 70 شخصا من قسنطينة لوحدها وقعوا في نفس المطب من طرف مكتب استشاري "قالت عنه حكومة كيباك أنه غير شرعي وممنوع في كندا".

وفي إطار حملتها التوعوية دعت الخبيرة نورة بوهالي، الشباب الجزائري الراغب في الهجرة إلى كندا للعمل ألّا يتعامل مع هذا النوع من المكاتب غير الشرعية وكي يتحقق من عدم شرعية أي مستشار أو خبير عليه أن يعرف اسمه "وبإلحاح لأنهم يقولون لهم أن اسمه سري"، ويبحث عنه عن طريق الأنترنت ليعرف هل هو عضو في المجلس التنظيمي "سي أر سي إي سي" أم لا، لأن المستشار الحقيقي -حسب المتحدثة- يجب أن يكون مسجلا في قائمة تابعة للحكومة ووزارة الهجرة وفي حال لم يعثر على اسمه في المجلس التنظيمي، فلا يتعامل معه ويبحث عن المنتمي الشرعي مع التأكيد يجب بعدها طرح الأسئلة اللازمة عليه حتى يحصل على المعلومات التي يحتاجها ويتخذ القرار المناسب "علما أن اللجوء إلى مكاتب الاستشارة هو اختياري وليس إلزاما على كل راغب في الهجرة إلى كندا.