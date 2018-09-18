ربراب بخصوص الرئاسيات: “ليست لديا أي طموحات سياسية”

نفى رجل الأعمال يسعد ربراب أن تكون له أي نية في الترشح للانتخابات الرئاسية 2019.ورد على رسؤال طرح عليه هلى هامش معرض Rebrab Maghreb Pharma Expo، حيث عرض المجمع اختراعه الاخير لآلة انتاج المياه فائقة النقاء قائلا: “ليست لديا أي طموحات سياسية، انا مستثمر في الصناعة وفي الاقتصاد”.

وأكد ربراب أنه يعمل على تقاسم جهوده من أجل تطوير الجزائر في الجانب الاقتصادي عن طريق خلق الثروة ومناصب الشغل.