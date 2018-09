هذا ما قاله بوتين عن إسقاط الطائرة الروسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن إسقاط طائرة عسكرية روسية قرب الساحل السوري كان نتيجة سلسلة ملابسات مأسوية عارضة.

ويبدو أن تصريحات بوتين تخفف إلى حد ما من الانتقاد الروسي لـ”إسرائيل”، رغم أنه قال إن روسيا ما زالت بحاجة لدراسة ما حدث.

وقال وهو يقف بجوار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بعد محادثات في موسكو، إن روسيا ستعمل على ضمان سلامة عسكرييها في سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت، في وقت سابق الثلاثاء، إن الطائرة أسقطتها الدفاعات الجوية السورية إلا أنها اتهمت “إسرائيل” بالتسبب بشكل غير مباشر في الواقعة قائلة، إن طائرات إسرائيلية قريبة وضعت الطائرة الروسية في مجال الخطر.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله، إن بوتين قد يتحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق الثلاثاء، بعد حادث إسقاط الطائرة الروسية الذي أسفر عن مقتل 15 عسكرياً من الجيش الروسي.

Putin sees chance circumstances behind downing of Russian plane in Syria https://t.co/CdCDisE4Fq