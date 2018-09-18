سيارة “بيجو” الجزائرية في السوق بعد سنتين

كشف عبد الرحمان بن حمادي الرئيس المدير العام لمجمع “كوندور” خلال نزوله الثلاثاء، ضيفا على “فوروم جريدة النصر” بقسنطينة، أن مشروع تركيب السيارات لعلامة “بيجو” والمقرر إنجازه بضواحي مدينة وهران، يسير في الطريق السليم، وسيبدأ في الإنتاج في غضون سنتين.

مضيفا أن أكاديمية تكوين الإطارات الذين سيعملون بمركب السيارات بوهران، ستنطلق في غضون الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن المجمع يضع التكوين كأولوية في استثماراته وإنجاز أكاديمية لتكوين إطارات مركب السيارات كان شرطا أساسيا في دفتر الشروط مع شركة “بيجو” وأردف بن حمادي بالقول إن المركب عرف تأخرا في انطلاقته بسبب بعض المشاكل المتعلقة بالأرضية التي تم تخصيصها لاحتضان هذا المشروع، بضواحي مدينة وهران. لتتدخل بعدها السلطات وتقرر تغيير موقع المشروع باختيار أرضية أخرى في ضواحي وهران.

بن حمادي كشف أن مجمع كوندور يوظّف أكثر من 16000 عامل، وتمكن من خلق 1100 منصب شغل جديد خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وأن رقم مبيعاته قد ارتفع بنسبة 25 بالمائة، بقيمة 70 مليار دولار، وأن قيمة صادرات المجمع قد ارتفعت خلال السداسي الأول من سنة 2018 بنسبة 2.5 بالمائة.

كما أن مجمع ” كوندور” حسب المتحدث، استثمر خلال نفس الفترة 30 مليون دولار، وأن هدفه الوصول إلى استثمار مبلغ 60 مليون دولار، مع تخصيص نسبة 2 بالمائة من إجمالي رقم الأعمال لتكوين إطارات وعمال المجمع في كل الاختصاصات، معلنا في ذات السياق عن دخول أكاديمية لمجمع “كوندور” حيز العمل مع نهاية الشهر الجاري، مهمتها التكوين والمرافقة من الطور الابتدائي إلى المؤسسة. الرئيس المدير العام لمجمع كوندور فصّل بإسهاب في مجال التصدير مؤكدا أن متوجات كوندور رائدة في المبيعات في عديد الدول حيث تتواجد كوندور بقوة كعلامة أولى في تونس، المغرب، موريتانيا، ليبيا، السنغال، البينين، والكونغو برازافيل. بالإضافة إلى بعض البلدان الأوروبية ومنها فرنسا وإيطاليا، وغيرها من الدول الأخرى التي يطمح المجمع لتسويق منتجاته فيها..