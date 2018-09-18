100 مليون سنتيم لأحسن قصيدة في مدح جامع الجزائر

نشرت الإذاعة الجزائرية، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر، في بيان لها تفاصيل وشروط المشاركة في المسابقة الشعرية الموسومة بـــــ (المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر)، والتي يرعاها رئيس الجمهورية و تنظمها الإذاعة الجزائرية بالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف و حقوق المجاورة ONDA.

وقال البيان إنه “تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد : عبد العزيز بوتفليقة تطلق الإذاعة الجزائرية بمشاركة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة جائزة (المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر) لوصف هذا الصرح المتفرد الذي تترقب الأمة الإسلامية إشعاعه لبعث نور الاعتدال والوسطية وتترقبه الإنسانية جمعاء لمد جسور الحوار والتعايش في امن وسلام” .

وأكدت الإذاعة أن باب الترشيحات مفتوح إلى غاية نهاية أكتوبر المقبل، وهي مفتوحة لكل الشعراء الجزائريين على أن تكون المشاركة بقصيدة واحدة وباللغة العربية الفصيحة. يتراوح حجم القصيدة ما بين ثلاثين (30) و أربعين (40) بيتا عموديا أو بين خمسين (50) وستين (60) سطرا حرا.

وقال بيان الإذاعة الوطنية أنه سيتم “منح للقصيدة الفائزة “جـائــزة المنـارة الشعريـة ” و قدرها مليون دينار جزائري (1 مليون دج). كما تمنح جائزتان تشجيعيتان لقصيدتين قيمة كل واحدة خمسمائة ألف دينار جزائري (500000 دج).

والغريب في الأمر أن جامع الجزائر لم تنته الأشغال به إلى حد الآن ولم يطلع عليه أي شخص باستثناء ما ترصده كاميرات الصحافيين خلال زيارات وزير السكن لتفقد الأشغال به.