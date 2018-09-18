آخر نتائج تحقيقات سقوط طائرة بوفاريك تطيح بـ”جنرالين”

سيتم تنصيب الرائد بومعيزة حامد قائدا جديدا للقوات الجوية الجزائرية يوم غد الأربعاء 19 سبتمبر من قبل رئيس أركان الجيش الوطني اللواء أحمد قايد صلاح خلفا للواء الوناس عبد القادر الذي أحيل على التقاعد.

ورغم أنّ البيان الصادر عن وزارة الدفاع الوطني، ذُكر أن اللواء الوناس عبد القادر في سلسلة التغيرات غير مسبوقة التي يقوم بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في صفوف الجيش.

إلا أن فصل اللواء وتقاعده يتبع أكبر كارثة جوية في تاريخ الجزائر والمتعلقة بتحطم طائرة عسكرية ببوفاريك مما خلف 257 شهيدا.

وكشف موقع “ALG24” نقلا عن مصادر أمنية أنّ نتائج لجنة التحقيق في هذا الحادث تشير إلى العديد من الإخفاقات والأعطال وتشمل هذه سوء إدارة الصعود والإهمال في صيانة الطائرات العسكرية.

وهكذا، قدمت لجنة التحقيق نتائجها، وأرسل تقرير مفصل إلى رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، أحمد قايد صلاح، الذي بدوره أبلغه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يضيف موقع “ALG24”.

ليقوم رئيس الجمهورية بإنهاء مهام قائد القوات الجوية اللواء عبد القادر الوناس، كما تم انهام مهام الواء محمد حمادي الذي كان رئيس أركان القوات الجوية، في نفس إطار التحقيقات المتعلقة بكارثة بوفاريك.

وأضاف موقع “ALG24″، أنّ التحقيقات ستطيح بمسؤولين آخرين من قيادة السلاح الجوي من مناصبهم في الأيام القادمة.