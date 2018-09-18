القضاء الفرنسي يقرر سجن سعد لمجرد

أعلنت محكمة الاستئناف في إيكس آن بروفانس الثلاثاء قرارا يقضي بسجن المغني المغربي سعد لمجرد الذي كان قد أوقف في أواخر أوت في فرنسا على ذمة التحقيق، إثر طعن الادعاء بقرار وضعه تحت المراقبة القضائية.

وكان لمجرد قد أوقف في السادس والعشرين من أوت في سان-تروبيه على الساحل الجنوبي الشرقي لفرنسا إثر شكوى تقدّمت بها شابة بشأن "أفعال يمكن توصيفها بالاغتصاب"، بحسب ما أفادت النيابة العامة في دراغينيان.

ورسميا، وجهت إليه تهمة الاغتصاب في الثامن والعشرين من أوت. ووضع المغني تحت الرقابة القضائية ومنع من مغادرة الأراضي الفرنسية، في مقابل كفالة قدرها 150 ألف يورو.