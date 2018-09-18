الإطاحة بالمعتدين على المختل عقليا في بوقادير بالشلف

أوقفت عناصر الشرطة لأمن دائرة بوقادير بالشلف 3 أشخاص قاموا بالاعتداء بالضرب والتعنيف وإهانة شخص مختل عقليا،القضية تمت على إثر تداول صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك لمقطع فيديو يظهر فيه قيام أشخاص بإهانة شخص مختل عقليا والاعتداء عليه بالضرب،

أين قامت الضبطية القضائية لامن دائرة بوقادير وبتوجيه من نيابة محكمة بوقادير مباشرة التحري في القضية،

حيث أسفرت الابحاث والتحريات و في وقت قياسي عن توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم في القضية تتراوح أعمارهم ما بين 25 و46 سنة،

وبموجب ملف جزائي أنجز في حقهم أحيلوا على محكمة بوقاديرعن قضية المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص

وتسجيل صور لأعمال عنف وإهانة ووضعها في متناول الجمهور، وكذا القيام بأعمال عنف على شخص فاقد للأهلية.