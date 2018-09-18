“المصري” يحتج لدى “الكاف” ضد حكم مباراة “سوسطارة” !

قدمت إدارة المصري البورسعيدي احتجاجا رسميا للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، ضد الحكم الدولي السنغالي ماجيتي نداي الذي أدار لقاء الذهاب أمام إتحاد الجزائر.

وأشار النادي المصري في إحتجاجه إلى قيام حكم المباراة بإلغاء هدف صحيح للمصري بداعي التسلل في الدقيقة الـ54.

فيما طالبت إدارة منافس “سوسطارة” بإلغاء الإنذار الذي منحه الحكم للمهاجم أحمد جمعة واصفا ذلك بـ”إنذار بغير وجه حق”.

يذكر أن مباراة الذهاب إنتهت بهدف يتيم للمصري، في إنتظار لقاء العودة يوم الاحد المقبل على ملعب 8 ماي بسطيف.