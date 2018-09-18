الكشف عن ملف سري يحتوي على تفاصيل تعذيب و إغتيال جزائريين اخريين مثل موريس اودان

تم نشر ملف رسمي يحتوي على معلومات تخص الاف الشهداء و المجاهدين الذين تم تعذيبهم من قبل النظام الإستعماري الفرنسي اثناء الثورة التحريرية .

ووضع مؤرخين من جمعية التاريخ الإستعماري يوم السبت 15 سبتمبر موقع "1000autres.org." ملفا ظل قيد السرية لمدة 60 عاما و يحتوي على صور و تفاصيل إختطاف مناضلين جزائريين فقدوا اثناء الثورة التحريرية .

و يهدف الموقع الذي يحمل عنوان عريضا هنالك " موريس اودان بالألاف" الى لفت إنتباه الرأي العام الى مناضلين اخرين يعدون بالآلاف تعرضوا لتعذيب من قبل السلطات الإستعمارية في أعقاب الضجة التي اثارها إعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا بمسؤولية الجيش الفرنسي انذاك في إختطاف و تعذيب و إغتيال الناشط في سبيل القضية الجزائرية موريس اودان .

و يمكن الإطلاع على الموقع من هنا : http://1000autres.org