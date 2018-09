سياسي بريطاني يسيء للنبي محمد

تعمد زعيم حزب الاستقلال البريطاني “يوكيب”، التلفظ بعبارات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أثناء مسيرة مناهضة للمسلمين، وفق ما نقل موقع “عربي 21″، الثلاثاء.

وأفاد موقع قناة “سكاي نيوز” البريطاني، الاثنين، بأن السياسي جيرارد باتن، أساء للرسول محمد والثقافة الإسلامية، خلال مشاركته في المسيرة التي نظمها “تحالف الديمقراطيين لكرة القدم”، السبت الماضي، في مدينة سندرلاند شرق بريطانيا.

وأضاف الموقع، أنه تم اعتقال ثلاثة مشاركين في المسيرة، بعد اندلاع اشتباكات بين متظاهرين وعناصر من الشرطة التي تواجدت للفصل بين موالين للمسيرة ومناهضين لها.

وتم تأسيس “تحالف الديمقراطيين لكرة القدم” كمجموعة سرية على موقع فيسبوك عبر جون ميغان، أحد مشجعي فريق توتنهام الإنكليزي، لتوحيد مشجعي الأندية الكروية الإنكليزية ضد الإسلام.

وأطلق ميغان صفحته المليئة بالعنف ضد المسلمين والمنشورات العنصرية، حسب ما نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية في مارس الماضي، عقب حادث الدهس الذي استهدف المشاة على جسر لندن في جوان 2017، ما أدى لمقتل سبعة أشخاص وإصابة 48 آخرين.

Sky News was the only news organisation at the demonstration, where three people were arrested, including one protester who swung a Union flag at a police officer on horseback https://t.co/XVKcAcuoCc