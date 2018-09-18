طقس : أجواء من صافية إلى غائمة غدا الأربعاء

ذكر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أنّ المناطق الغربية والوسطى ستعرف أجواء صافية إلى قليلة الغيوم على السواحل.

أما المناطق الداخلية والهضاب العليا، توقعت أجواء غائمة غالبا مع بعض زخات المطر التي تصبح رعدية بداية من الظهيرة لتتحسن في الليل.

وفي المناطق الشرقية، سجلت الأرصاد الجوية، أجواء غائمة على السواحل، مع أمطار متفرقة.

أما الجنوب، فيعرف أجواء مغشاة، على الجنوب الغربي مع تشكل خلايا رعدية منعزلة على منطقة بشار محملة ببعض الأمطار.

كما سيشهد شمال الصحراء ومنطقة الواحات، سماء مغشاة غالبا، أما باقي الجنوب فالأجواء تكون من صافية إلى مغشاة جزئيا.

وستصل درجات الحرارة، 28 إلى 32 درجة على المناطق الساحلية، و24 إلى 34 درجة في المناطق الداخلية، و31 إلى 42 درجة في الجنوب.