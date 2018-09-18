نسيب: “50 ملمتر في 45 دقيقة والاتربة المتراكمة سبب فيضانات تبسة”

أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب، أن السبب في الفيضانات الأخيرة في تبسة، يعود لعدة عوامل منها انسداد بعض المجاري المائية و كذا وقوع المنطقة وسط وديان.

كما أكد أن ولاية تبسة، شهدت جفافا لعدة سنوات وأن كمية الأمطار الكبيرة التي تساقطت آخر مرة والتي تعدت 50 ملمتر في 45 دقيقة فقط.

وهو ما جعل الكارثة تحدث، خاصة وأن المياه سحبت منها كميات كبيرة من الأتربة الجافة المتراكمة في الطرقات.

وفي نفس السياق، كشف نسيب، أنه أعطى أمرا بتوفير الأموال اللازمة لإنشاء الهياكل اللازمة لجعل تبسة آمنة من الفيضانات.

مؤكدا في نفس الوقت، أن ذلك وحده لا يكفي بل على المواطنين أيضا عدم رمي أي وكل شئ في المجاري وعدم وضع الرمال ومواد البناء فوقها.

كما أكد أن مصالحه، قامت بإحضار تجهيزات جد متطورة خاصة بالتنبؤ بالفيضانات تم تجهيز بعض الولايات بها والعملية متواصلة.