ولد عباس : الافلان والاتحاد العام للعمال الجزائريين عملا من أجل بناء الجزائر

قال الأمين العام للأفلان جمال ولدعباس أن الأفلان هو القوة السياسية في البلاد .

وأكد جمال ولد عباس خلال لقاء تشاوري جمع بين ولد عباس والامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد، أن الافلان والاتحاد العام للعمال الجزائريين ساهم في بناء الدولة الجزائرية والحفاظ على أمنها واستقرار ها.

وأضح جمال ولد عباس، أن نداء رئيس الجمهورية للشعب من أجل لم الشمل، هدفه الحفاظ على ماكسبناه طيلة هذه السنوات.

وأضاف ولد عباس، تحاورنا مع أحزاب سياسية ومع الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات وغيرها لا من أجل الاحتكار، بل من أجل العمل والحفاظ على استقرار الجزائر.