سيدي السعيد: حتى الذين يكرهون الرئيس بوتفليقة “يستعرفوا” بمجهوداته الأمنية

أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، قام بمبادرة تاريخية، اسمها المصالحة الوطنية.

وقال عبد المجيد سيدي السعيد،على هامش لقائه بالأمين العام للأفلان،إن رغم الخسائر البشرية والمادية، إلا بوتفليقة نجح فيخلق ديناميكية نفسية.

واستدل سيدي السعيد، تصريحاته، بالأوقات العصيبة التي كان يمر الشعب الجزائري في العشرية السوداء مثل حظر التّجوال وإقامة الأعراس.

وأوضح، سيدي السعيد، أن الذين يكرهون الرئيس بوتفليقة، “يستعرفو” بمجهوداته الجبارة التي حقّقها في المجال الأمني.