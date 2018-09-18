زيارات الوزراء للولايات تتحول إلى كرنفالات

تحولت زيارات الوزراء الميدانية للولايات إلى كرنفالات وعروض للفنطازيا، ومناسبة لتوزيع الوعود مستحيلة التجسيد على الأرض، ما يطرح تساؤلات عن الغاية من وراء ذلك.

يغتنم وزراء في حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، خروجهم في زيارات ميدانية للتظاهر بالاهتمام بالشأن العام والمحلي، وسط مظاهر بذخ ومشاهد "كرنفالية" تتناقض بشكل صارخ مع "تباكي" الخطاب الحكومي على الوضع الاقتصادي والمالي المتردي.

فمن عروض الخيالة والفنطازيا في ولايات الهضاب، إلى فرش البساط الأحمر، وتلقي "البازان" التارڤي في إليزي وتمنراست وأدرار، والبرانيس بمختلف أنواعه. هدايا تخرج عن نطاق الوظيفة التي يؤديها الوزراء بموجب قرار توظيف وتعيين، مقابل راتب تصرفه الخزينة العمومية، مصدره ضرائب المواطن.

وما يزيد من "بشاعة" الصورة، "البهرجة" الإعلامية التي يختص بها كل وزير يخرج إلى الولايات من أجل الحديث عن مشاريع مستقبلية، أو يعطي إشارة بدء أشغالها، مع تحميل الوزراء السابقين مسؤولية "التأخر" والكذب على المواطنين، وخاصة في القطاعات الحساسة مثل السكن والمياه والنقل والصحة.

وكثيرا ما يقع الوزراء في تناقضات مع زملاء لهم في الحكومة، فيتعرضون للتكذيب بواسطة الإعلام، ما يعرض مصداقية الحكومة ومؤسسات الدولة للتشويه، وهو ما يتجلى بوضوح عند متابعة مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت من وسائل للاتصال إلى منصات لـ "تعرية" الزيارات الوزارية والمحلية لبعض الولاة.

ولعل أقرب مثال على ذلك؛ الحرب الكلامية بين وزيري العمل والتشغيل مراد زمالي، مع زميله مختار حسبلاوي وزير الصحة، حول مجانية العلاج، والتلويح بالتفكير في توسيع نطاق استعمال بطاقة الشفاء المخصصة للتعويض لدى صندوق الضمان الاجتماعي، لتشمل الحق في الاستطباب لدى المستشفيات الجامعية والمراكز الاستشفائية.

وقبل ذلك، تبادل وزراء الفلاحة والموارد المائية والصحة الاتهامات بالتقصير والتسبب في ظهور وانتشار وباء الكوليرا في عدد محدود من الولايات، وهو ما أدخل الرأي العام في زوبعة من المعلومات الكاذبة والسيناريوهات المحبطة للمعنويات، وضعت مؤسسات الدولة في حرج تجاه المجتمع الدولي الذي صنف البلاد في خانة "حمراء" صحيا.

كما لوحظ نوع من الارتجالية في إعداد برامج الزيارات الميدانية، إذ شاهد الجزائريون وزراء يدشنون أو يزورون مشاريع لا تتبع دوائرهم الوزارية، وهو ما يطرح التساؤل حول الغاية من زيارة وزير الداخلية مثلا مصنع للصلب بجيجل مؤخرا على سبيل المثال، علما بأن المصنع مسجل بوزارة الصناعة والمناجم!

ولعل القاسم الوحيد بين كل الوزراء بلا استثناء، هو العبارة الآتية "بتوجيهات وبرنامج فخامة الرئيس".. إذ يصر الوزراء على الإدلاء بالتصريحات باشتراط الوقوف تحت صورة رئيس الجمهورية أو بجانبها، حتى ولو جاءت (التصريحات) فارغة من أي رسالة للرأي العام. بل ويصل الحد ببعض الوزراء إلى احتساب الثواني المخصص لزملائه، ويا ويل مدير عام التلفزيون توفيق خلادي لو كانت حصته من الثواني أقل من زملائه.

وزراء مثل المنشار

ولا تزال المعلومات الخاصة بأجور كبار موظفي الدولة، ومنهم الوزير والوالي، مصنفة في خانة السري للغاية، ويحظر إطلاع الشعب عليها بمبررات غير مؤسسة، وتصر السلطات على التعامل مع الملف بواسطة مراسيم غير قابلة للنشر في الجريدة الرسمية للدولة.

ومع ذلك، يقول مطلعون على يوميات هذه الفئة المحظوظة، إن الوزير الأقل شأنا في الحكومة يحصل على امتيازات تصنفه في خانة الأثرياء جدا، بداية من المسكن اللائق (فيلا فاخرة مجهزة ومؤثثة من الباب إلى غرفة الحمام، مرورا بالحديقة التي يسهر على رعايتها بستاني تدفع الدولة أجره).

ما يثير الاستغراب والحسرة في آن واحد؛ هو تباين مراتب الوزراء في الديكور المنزلي والأثاث الذي توفره إدارة إقامة الدولة. فهناك من الوزراء من يشترط تغيير الأثاث والتجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية بين الفترة والأخرى، بداعي أنه لا يقل مقاما ومرتبة من زميله الوزير الفلاني.

والوزير ليس إنسانا عاديا، فلا يعود إلى هيئته البشرية الأولى إلا بعد صدور مرسوم إقالته. لذا، فإن أصعب وأكره فترة يرفض الوزراء المرور بها، هي فترات الحديث عن التعديلات الحكومية أو الخلاف بين رئيس الجمهورية ووزيره الأول، حيث يصاب غالبيتهم بالقلق ونوبات الخوف، يسارعون لبرمجة الزيارات الميدانية للظهور.

ويحدث أن يتعرض المسؤول على توفير المزايا للوزير للإقالة أو الاستبدال بسبب عدم تعاونه الكافي معه فيما يتعلق بتوفير الامتيازات. ويروي من مرّ على هذه المناصب، أن أهم اجتماع يعقده الوزير "المرحي" بعد تعيينه أو نقله إلى وزارة جديدة، يتم مع مدير الإدارة العامة، لجس نبضه ومعرفة درجة "الراحة" التي سيحصل عليها.

سيارات لا تعود

ولأنها مصنفة ضمن بند "ملك للبايلك"، فإن السيارات التي تكون في عهدة الوزير لا تعود بسهولة إلى الحظيرة بعد انتهاء مهامه في الحكومة، تماما مثلما يحدث مع النواب الذين "يستولون" على السيارات ليضعوها في خدمة أشخاص من خارج الوزارة أو البرلمان.

ولأنها ترفع شعارات فقط، فإن الحكومة التي هي رمز من رموز الدولة تصنف في خانة الجهات الأكثر تبذيرا وإهدارا للمال العام، بداية من الإفراط في إبرام صفقات شراء سيارات الخدمة، وبأعداد هائلة بشكل سنوي في بعض الوزارات.

ومن مسببات التقزز من الزيارات، ما تعلق بطعام الوزير.. إذ تتدخل عناية الوالي لتضعه فوق طعام باقي البشر، والسبب بسيط، هو دخول الوزير في دائرة أصحاب الموائد المتنوعة وما تشتهي الأنفس من الطيبات والأطباق من فئة خمس نجوم.

وتتوقف قائمة الطعام على ذوق الوزير الموقر، ولا يجد الوالي صعوبة في تلبية رغباته، خاصة وأنه يتوفر على طباخ خاص به. ويمتد التقزز عندما تطلق زوجات الوزراء المصونات مهامهن المنزلية، وخاصة الطبخ، فيضطر الأزواج للمداومة على أطباق فنادق 5 نجوم العمومية.

وزراء السويد فقراء!

يتناول الوزير السويدي الوجبات في مطعم الوزارة مثل كل الموظفين وسكرتيراتهم. وباستثناء الحليب البارد والماء المعدني، لا تشتمل مأدبة الغداء على المشروبات الكحولية والجبن والتحلية. كما يتولى الوزير توضيب طاولته وإعادة الأطباق إلى مكانها بعد الانتهاء من الأكل، ولا يستفيد من سيارة ولا من سائق ولا مسكن وظيفي، باستثناء الوزير الأول الذي يحصل على شقة لا تتجاوز مساحتها 175 متر مربع، وسيارة أثناء تنقلاته في إطار مهامه. وينطبق الامتياز الأخير على وزير الخارجية، ويحصل الوزير في السويد على راتب معلن ولا يخضع لإجراء السرية.