سيدي السعيد: لنا قناعة واحدة مع الأفلان لتجاوز كلّ المشاكل الموجودة في الساحة

قال الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أنّ، الإتحاد منبثق عن جبهة التحرير الوطني.

وأكّد سيدي السعيد خلال لقاء تشاوري بينه وبين الأفلان، أنّ الأفلان والإتحاد موجودان معا حيث يعتبران عائلة كبيرة للنضال والأخوة ولمّ الشّمل.

ولهما علاقة قويّة.

مضيفا في ذات السياق، أنّ الإتحاد العام للعمال الجزائريين والأفلان لهما قناعة واحدة لتجاوز كلّ الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية

وحتّى السياسية.

وهي قناعة مربوطة بدماء الشهداء. أي رابط تاريخي وهناك إرادة سياسية ونضالية لتجاوز كلّ المشاكل الموجودة في الساحة.