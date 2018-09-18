مكتتبون يحتجون على فضائح غشّ في إنجاز مساكن «عدل 2» بمستغانم

قالوا إنهم أُجبروا على إمضاء شهادات المطابقة قبل تسليمهم مفاتيح المساكن الجديدة

نظم مكتتبو مساكن «عدل 2» الواقعة بالتجمع السكني الحشم التابع لبلدية صيادة في ولاية مستغانم وقفة احتجاجية سلمية، حيث تسلموا مفاتيحهم منذ أقل من شهر واحد، أين صدموا بنوعية إنجاز المساكن التي لم تتطابق مع المعايير والعقد المتفق بين الوكالة والمستفيدين.

الذين وقفوا على جملة من النقائص المتواجدة بالحي؛ حيث قال المستفيدون إنهم بعد طول انتظار للاستفادة من مساكنهم الجديدة بالتجمع العمراني الجديد الحشم، التي كانت قد شيدت قي وقت الوالي السابق والوزير الحالي للسكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، الذي طالما وعدهم بتسليمهم مساكنهم في جاهزية تامة، مع تهيئة المحيط الخارجي.

ناهيك عن نوعية الإنجاز التي تحترم من قبل المقاولات المكلفة بإتمامها، إلا أن الواقع هو عكس هذه الوعود، بتسليمهم مساكن مغشوشة من خلال تساقط البلاط وتسربات فادحة قي قنوات المياه الصالحة للشرب، ناهيك عن غياب قنوات الصرف الصحي وتدفق المياه القذرة على العمارات.

مما يشكل خطرا على صحة المواطنين، من خلال انتشار الروائح الكريهة وهاجس القنوات المفتوحة التي تشكل خطرا على الأطفال. كما تنعدم بالحي الإنارة العمومية، بعدما تم نصب أعمدة الكهرباء من دون ربطها، إضافة إلى تواجد كوابل كهربائية على الأرصفة، مما يهدد حياة السكان.

ووسط كل هذا، وجد المستفيدون الذين قالوا إنهم أجبروا على توقيع شهادات المطابقة قبل تسلم مفاتيح مساكنهم، أنفسهم أمام وضعية جد محرجة حرمت العديد من المستفيدين من المجازفة بالترحيل قي ظل تلك الأوضاع التي لا توفر الشروط الكاملة للسكن.

فيما اضطر العديد منهم إلى ولوجها والشروع في تهيئة مساكنهم وترميمها بأموالهم الخاصة بالنظر لحاجته الماسة للسكن.

كما كشفت الأمطار التي تساقطت، مؤخرا، بالولاية عن البرك التي تجمعت في مختلف زوايا الحي والساحات بالنظر لغياب البالوعات.