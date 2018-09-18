تسجيل إصابة كوليرا بالسعودية

أعلنت السعودية تسجيل حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا والاشتباه في ثلاث حالات أخرى بمنطقة جازان الجنوبية الحدودية مع اليمن، بحسب ما نقله التلفزيون السعودي عن مسؤول بوزارة الصحة. ولم يتضح إن كانت للحالات المعلن عنها علاقة باليمن حيث قتل الوباء نحو 2000 شخص، أو بموسم الحج الشهر الماضي.

التلفزيون السعودي نقل عن مسؤول بوزارة الصحة تأكيده وجود حالة إصابة بالكوليرا والاشتباه في ثلاث حالات أخرى بمنطقة تقع على الحدود مع اليمن حيث أودى تفش للمرض بحياة ما يربو على ألفي شخص.

وأفاد التقرير الذي أذاعه التلفزيون في ساعة متأخرة من مساء الأحد بأن هؤلاء الأشخاص الذين ذكر أنهم غير سعوديين يتلقون الرعاية في مستشفى الموسم العام في منطقة جازان التي تبعد نحو ألف كيلومتر إلى الجنوب الغربي من العاصمة الرياض.

ولم يتضح إن كانت لبؤرة المرض علاقة باليمن أو بموسم الحج الشهر الماضي حيث يتوافد نحو مليوني شخص على السعودية من الخارج سنويا مما يثير المخاوف من تفشي الأمراض المعدية.