وزارة الدفاع تؤكد إنهاء مهام اللواء عبد القادر الوناس

أكدت وزارة الدفاع الوطني خبر إنهاء مهام قائد القوات الجوية، اللواء عبد القادر الوناس، وإحالته على التقاعد، في حين تم تعيين اللواء حميد بومعيزة قائدا جديدا للقوات الجوية.

وأشار بيان لوزارة الدفاع أن الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، سيقوم يوم غد الأربعاء 19 سبتمبر 2018، بزيارة عمل إلى قيادة القوات الجوية.

وبحسب البيان فإن الفريق قايد صالح سيترأس خلال هذه الزيارة، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مراسم تنصيب اللواء حميد بومعيزة قائدا للقوات الجوية خلفا للواء عبد القادر الوناس، الذي أحيل على التقاعد.

وكان اللواء حميد بومعيزة يشغل منصب قائد المدرسة العليا للطيران طفراوي بالناحية العسكرية الثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتفليقة قرر كذلك إنهاء مهام قائد القوات البرية للجيش الوطني الشعبي اللواء أحسن طافر، وتعيين اللواء سعيد شنقريحة قائد الناحية العسكرية الثالثة مكانه.

ولم يصدر بعد بيان رسمي من وزارة الدفاع الوطني بخصوص موعد تسليم المهام بين الطرفين.

كما يجدر التذكير أن الفريق قايد صالح قد أشرف يوم أمس الاثنين باسم الرئيس بوتفليقة على تنصيب اللواء عبد الحميد غريس، أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني خلفا للواء محمد زناخري، الذي أحيل على التقاعد.

اللواء حميد بومعيزة